Üye Girişi
Son dakika haber... Gölbaşı esnafından Kocaman ile yola devam kararı - Son Dakika

Son dakika haber... Gölbaşı esnafından Kocaman ile yola devam kararı

14.02.2022 11:35
Son dakika haber... Gölbaşı esnafından Kocaman ile yola devam kararı

Son dakika habere göre Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda Latif Kocaman başkanlığa yeniden seçildi.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda Latif Kocaman başkanlığa yeniden seçildi.

1115 üyesi bulunan odanın seçimlerinde 924 esnaf oy kullandı. 3 listeyle gidilen seçimlerde 559 oy alan Latif Kocaman, yeniden başkan seçildi.

Diğer adaylardan Nedim Sevim 295, Kemal Işık'ın ise 60 oy aldığı genel kurulda 10 oy geçersiz sayıldı.

Başkan Kocaman, gazetecilere, seçimlerin büyük bir olgunluk ortamında seçildiğini söyledi.

Seçimlerin ilçe esnafına hayırlı olmasını dileyen Kocaman, yeni dönemde de kucaklayıcı bir anlayışla yola devam edeceklerini aktırdı. ???????

YORUMLAR
500

Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gölbaşı esnafından Kocaman ile yola devam kararı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:10 Piyasa değeri 10 milyon lira! Balina kusmuğu yurt dışından yasa dışı getirildi
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
11:05 Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:42:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Gölbaşı esnafından Kocaman ile yola devam kararı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement