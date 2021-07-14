Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "251 Şehidimize 251 Fidan" etkinliği düzenlendi.
Şehit Mustafa Tecimen anısına geçtiğimiz yıllarda oluşturulan hatıra ormanında gerçekleşen fidan dikim programında Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal ve ilçe protokolü, şehitler anısına fidanları toprakla buluşturdu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Gölbaşı'nda 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi - Son Dakika