Son dakika haber! Gölbaşı'nda 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "251 Şehidimize 251 Fidan" etkinliği düzenlendi.

Otomobille takip edip taşlı sopalı saldırdılar! Saldırının hedefi olan adam o anları anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar

İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim