Son dakika haber! Gölbaşı'nda uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 116 gram metamfetamin, 15 gram eroin ve 4 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi. Polis uyuşturuculara el koyarken, otomobildeki D.A. ve M.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.