Son dakika haber! Gölcük, Abant ve Yedigöller'de ihtiyaç halinde randevu sistemi uygulanacak - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gölcük ve Abant tabiat parklarıyla Yedigöller Milli Parkı'nda randevu sistemine ilişkin, "Eğer sosyal mesafeye dikkat edilir, hijyene dikkat edilir ve pandemiyi körükleyecek herhangi bir olumsuz uygulama olmazsa şu aşamada randevulu sistem uygulanmaz. Ama randevulu sistem hazırlanıyor. İhtiyaç halinde devreye girecek." dedi.

Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan her uygulamanın vatandaş odaklı olduğunu söyledi.

Şu aşamada randevu sisteminin henüz daha devreye girmediğini belirten Ümit, "Yedigöller'de insanların normal şartlarda gezebileceği, ayakta durabileceği ve kullanabileceği alan 130 dekar civarında. Oysa Yedigöller'de 10 binin üzerinde kişiler geliyor günlük. Yani kişi başına 10-13 metrekare bir yer kalıyor. Biz çok önemli bir süreçten geçtiğimizi hep vurguluyoruz. Pandemi ve salgın süreci. Eğer sosyal mesafeye dikkat edilir, hijyene dikkat edilir ve pandemiyi körükleyecek herhangi bir olumsuz uygulama olmazsa şu aşamada randevulu sistem uygulanmaz ama randevulu sistem hazırlanıyor. İhtiyaç halinde devreye girecek." şeklinde konuştu.

Randevulu sistemin, ziyaretçi yoğunluğunun fazla olduğu dönemlerde devreye alınabileceğine değinen Ümit, tüm yerli ve yabancı turistleri, Bolu'yu görmeye davet ettiğini belirtti.