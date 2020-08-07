Son dakika haber! Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin göreve başladı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine atanan Kaymakam Efecan Şahin, görevine başladı.

Şahin, AA muhabirine, daha önce Bolu Mudurnu ve Giresun Çamoluk ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptığını söyledi.

İlçeye gelerek hızlıca konulara vakıf olmaya çalıştığını belirten Şahin, şunları aktardı:

"Salgın dönemi ülkemizde devam etmektedir, geçmiş de de bu konularda çalışmalarda bulunduk. Bundan sonra da ekibimizle beraber çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hızlıca kurumları tanımaya çalışıyorum, ilçe halkını, örf adet ve geleneklerini de öğrenmeye çalışıyorum."

Şahin, ilçenin güzel olduğunu, güzel işler yapacaklarını kaydederek, "Birkaç yıl nasip olursa burada görev yapacağım. Görevim taş üstüne taş koymaktır. Bulunduğum yerlerde her zaman katkı sunmaya çalıştım. Devletimizi temsil ettiğimizin farkındayız. Bizden önceki kaymakamlarımızın yaptığı güzel çalışmalar var, bizler de onları devam ettirmeye çalışacağız. Yeni projelerimiz muhakkak ki olacaktır, bunları takip edeceğiz." şeklinde konuştu.