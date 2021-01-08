Son dakika haber: Gömeç'te suçlara karşı jandarma-vatandaş işbirliği - Son Dakika

Son dakika haber: Gömeç'te suçlara karşı jandarma-vatandaş işbirliği

08.01.2021 15:36
Son dakika haber: Gömeç'te suçlara karşı jandarma-vatandaş işbirliği, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Jandarma Komutanlığı'nın vatandaşlarla iş birliği halinde gerçekleştirdiği çalışmalar göz dolduruyor.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Jandarma Komutanlığı'nın vatandaşlarla iş birliği halinde gerçekleştirdiği çalışmalar göz dolduruyor.

Özellikle kırsal mahallelerde jandarma ekiplerinin vatandaşlarla kurdukları sıcak diyalogların ardından bu bölgelerde meydana gelen asayiş olaylarında ciddi anlamda düşüş yaşandığı öğrenilirken, jandarmaya olayları ihbar eden vatandaşlar sayesinde birçok asayiş olayının önüne geçildiği bildiriliyor. Jandarmanın kırsal kesimdeki başarılı çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar ise, "Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığının, ilçemizde kamu güvenliğini sağlamak, halkın huzur ve sağlığını korumak amacıyla suç olmadan önleme stratejisiyle çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini, kimi zaman yollarda yaptıkları kontrollerde, kimi zaman mahallelerdeki devriyelerde, kimi zaman ise kimsenin ulaşamadığı en ıssız arazilerde görüyoruz. Devriye araçlarının mavi-kırmızı tepe lambalarını görmek kendimizi güvende hissetmemizi ve huzurlu olmamızı sağlıyor. Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığının tüm bu çalışmalarının yanı sıra, son zamanlarda ilçemizde bulunan işletmelere, üretim tesislerine, tatil sitelerine ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza kapı kapı gezerek suçları önleme konusunda bilgilendirmeler yaptığına şahit oluyoruz. Yapılan bu bilgilendirmelerde bizlere kolluk tarafından alınan tedbirlerin yanında, meydana gelebilecek olaylara karşı alınması gereken basit münferit tedbirler anlatılıyor ve suçlara karşı jandarma ile işbirliği içinde oluyoruz. Bizde vatandaşlar olarak huzur ve güvenliğimiz için 7 gün 24 saat fedakarca çalışan Gömeç İlçe Jandarmanın özelinde jandarma teşkilatına teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - BALIKESİR

Son dakika haber: Gömeç'te suçlara karşı jandarma-vatandaş işbirliği

Balıkesir, Jandarma, Hisarcık, Gömeç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Gömeç'te suçlara karşı jandarma-vatandaş işbirliği - Son Dakika


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