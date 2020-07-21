Son dakika haber: Gönül Elleri Çarşısı'ndan gazilere anlamlı ziyaret - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu, tarih boyunca sayısız destan yazan kahraman gazileri ziyaret etti. Kıbrıs ve 15 Temmuz gazileriyle bir arayan gelen komisyon üyeleri, tarih yazan gazilerin kahramanlıklarını bir kere de onlardan dinledi.

Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu Kadın Kent Gönüllüleri, gazilerle bir araya geldi. Buluşmada, 15 Temmuz gecesinde vatan uğruna canını siper eden gaziler, her daim vatan savunması için göreve hazır olduklarını bir kez daha vurguladı. Komisyon üyeleri, 15 Temmuz hain darbe gecesinde canlarını hiçe sayan gazileri ve Kıbrıs'ta destan yazan Kıbrıs gazilerini evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ederek, millet adına bir kez daha teşekkür etti.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KORUDUĞUMUZ SÜRECE HİÇBİR GÜÇ BİZİ BÖLEMEYECEK"

'Aziz şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları ile bizler bugün vatanımızda hür yaşıyoruz' diyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Şehit ve gazilerimiz, vatan uğruna canlarından vazgeçerken, asla kendilerini düşünmediler. Bizlere kalan bu ruh ile bizde 15 Temmuz gecesinde de olduğu gibi her zaman göreve hazırız. Vatan sevdası ve istiklal aşkı Çanakkale'de, Kıbrıs'ta ve o karanlık gecede yazılan kahramanlık destanının güç kaynağıdır. Bizler ne de yapsak canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin bu fedakarlığına karşılık veremeyiz ama onların milletimize emaneti olan vatanımızı korumak için, bizlerde onlar gibi canımızı feda etmeye hazırız. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir güç bizi bölemeyecek, değerlerimizi yıkamayacak ve milli iradeye zarar veremeyecek. Eğer bu lanet gece yine tekrar edecek olursa sizin gibi kahramanca vatanı savunmaya hazırız. 15 Temmuz günü yaptığınız mücadele asla unutulmayacaktır. Aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Siz vatanları için mücadele eden gazilerimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getiren gaziler ise Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonumuz'a teşekkür etti.