Son dakika haber! Google ABD ile Birleşik Krallık arasına kablo döşeyecek

Teknoloji devi Google, ABD ile Birleşik Krallık ve İspanya'yı birleştirecek bir deniz altı kablo döşeyeceğini açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, ABD donanmasında bir zamanlar Tümamiral olarak görev üstlenen bilgisayar bilimcisi Grace Murray Hopper adı verilecek kablo, Google'ın tüketici ve girişim ürünlerinin daha esnek sunulabilmesini destekleyecek.