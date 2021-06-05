Son dakika haberi! GÖREV YAPTIĞI SURİYE'DEN İZNE GELDİ, KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Ahmet Esen (24) yaşamını yitirdi. Esen'in sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı Suriye'den izin için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Serik'e bağlı Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Belek'ten Boğazkent yönüne giden Ahmet Esen idaresindeki 07 AKL 490 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, kaldırımdaki ağaçlara çarptıktan sonra durabildi. Kazada otomobil çarptığı ağaçlardan birinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Esen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışması sonucu çıkarılabilen Ahmet Esen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Konya nüfusuna kayıtlı Ahmet Esen'in Suriye'de sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı ve izin için Serik'te ikamet eden anne ve babasının yanına geldiği öğrenildi. Ahmet Esen'in kullandığı otomobilin kiralık olduğu belirtildi.