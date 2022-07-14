Son dakika haber: Görevden alınan Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı kararı kabul etmediğini söyledi - Son Dakika
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Son dakika haber: Görevden alınan Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı kararı kabul etmediğini söyledi

14.07.2022 11:06
Son dakika haber: Görevden alınan Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı kararı kabul etmediğini söyledi

Son dakika haberine göre Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin dolduğunu savunarak, görevden alınması yönündeki karara uymayacağını açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin dolduğunu savunarak, görevden alınması yönündeki karara uymayacağını açıkladı.

Sanallah, Facebook hesabından paylaştığı video mesajda, "Ulusal Birlik Hükümeti'nin süresi dolmuş ve onun yerine Temsilciler Meclisi tarafından yeni bir hükümet yetkilendirilmiştir." dedi.

Ulusal Petrol Kurumunun da hükümete bağlı olmadığını savunan Sanallah, şöyle devam etti:

"Ulusal Petrol Kurumu, hem uluslararası hukuk hem siyasi ittifak korumasında olan bağımsız bir kurumdur. Dolayısıyla Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma yönündeki kararı geçerli değildir."

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin, 12 Temmuz Salı günü, Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirdiği bildirilmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumunu 2015 yılından bu yana yöneten Sanallah, Petrol ve Gaz Bakanlığının yazışmalarını dikkate almamak ve birden fazla kez gelir ve üretim bilgilerini gizlemekle suçlanıyordu.

TM Başağa'yı başbakan seçmişti

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Görevden alınan Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı kararı kabul etmediğini söyledi - Son Dakika

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