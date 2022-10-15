Son dakika haber... Görünmez kaza...Yeleği kamyonetin kasasına takılan kadın ağır yaralandı. - Son Dakika
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Son dakika haber... Görünmez kaza...Yeleği kamyonetin kasasına takılan kadın ağır yaralandı.

15.10.2022 00:57
Son dakika haber... Görünmez kaza...Yeleği kamyonetin kasasına takılan kadın ağır yaralandı.

Son dakika haberlerine göre Bursa'da yürürken yeleği kamyonetin kasasına takılan kadın ağır yaralandı.

Bursa'da yürürken yeleği kamyonetin kasasına takılan kadın ağır yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kadın cadde üzerinde yürürken yeleği park halindeki kamyonetin kasasına takıldı. Bu esnada kamyonet sürücü yanından geçen yayayı fark etmeyerek gaza basınca talihsiz kadın feci şekilde sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Görünmez kaza...Yeleği kamyonetin kasasına takılan kadın ağır yaralandı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Görünmez kaza...Yeleği kamyonetin kasasına takılan kadın ağır yaralandı. - Son Dakika
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