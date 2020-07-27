Son dakika haber... Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımların yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan...
Son dakika haberlerine göre Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımların yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
Görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımların yanı sıra Azerbaycan- Ermenistan gerilimi, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 08:47
Kaynak: AA
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