Son dakika haber! Göynük'te sel ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Son dakika haber! Göynük'te sel ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

10.07.2022 14:12
Son dakika haber! Göynük'te sel ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Son dakika haberleri... Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu evlere ve araçlara zarar verdi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu evlere ve araçlara zarar verdi. Sel sularına kapılan araç içerisindeki sürücü AFAD tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte derelerin taşması sonucu Hasanlar, Himmetoğlu, Çayköy, Kuyupınar, Kayabaşı ve Boyacılar köylerindeki ev ve tarım arazilerinde hasar oluştu. Yağmurla birlikte ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçların camlarını kırarken, evlerin çatılarında da hasara sebep oldu. Aracının içindeyken sel sularına kapılan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sel ve dolu sebebiyle hasar gören bölgelere AFAD koordinesinde jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede su tahliyesi ve hasar tespit çalışmaları başlattı. Bolu Valisi Erkan Kılıç da bölgeye giderek, yaşanan hasar ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. - BOLU

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Kaynak: İHA

Tragger, Göynük, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Göynük'te sel ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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