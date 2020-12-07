Son dakika haber! Gözaltına alınan 2 Rus gazeteci ve 1 Türk serbest bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Gözaltına alınan 2 Rus gazeteci ve 1 Türk serbest bırakıldı
07.12.2020 16:07
Son dakika haberleri: İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu bölgeyi izinsiz şekilde görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus gazeteci ve 1 Türk vatandaşı savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu bölgeyi izinsiz şekilde görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus gazeteci ve 1 Türk vatandaşı savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu bölgeyi izinsiz şekilde görüntülerken gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K. bugün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. 3 şüpheli burada yapılan savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
(Melike İnal/İHA)
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