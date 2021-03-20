Gözaltına alınan doktordan "onlar benim hastalarım" savunması - Son Dakika

Gözaltına alınan doktordan "onlar benim hastalarım" savunması

20.03.2021 09:53

- Gözaltına alınan doktordan "onlar benim hastalarım" savunması Adana'da yapılan tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü ifadesinin ardından, 5'i de adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Zanlılar arasındaki doktorun ifadesinde "onlar...

- Gözaltına alınan doktordan "onlar benim hastalarım" savunması

Adana'da yapılan tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü ifadesinin ardından, 5'i de adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Zanlılar arasındaki doktorun ifadesinde "onlar benim hastalarım, arkadaşıma araç almaları için yönlendirdim kimseyi faizine para almak için yönlendirmedim" dediği öğrenildi

Çete lideri olduğu öne sürülen şahsın da doktorun arkadaşı olduğu, bu nedenle aralarında para alışverişi olduğunu iddia ederek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi

ADANA - Adana'da yapılan tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü ifadesinin ardından 5'i ise adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı., Operasyonda gözaltına alınan doktorun ifadesinde "Onlar benim hastalarım, arkadaşıma araç almaları için yönlendirdim kimseyi faizine para almak için yönlendirmedim" dediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.T. isimli şahsın 7 şahıs ile birlikte hareket ederek tefecilik yaptıkları, bir özel tıp merkezinde çalışan Dr. H.B'nin parasını tefecilik suçunda çalıştırdıkları, doktorun hastalarını faize para alması için çeteye yönlendirdiği iddiasıyla harekete geçti. Tefecilik yaparak 2 milyon lira haksız kazanç temin ettiği ve mağdurların mal varlıklarını zorla elinden aldığı öne sürülen 9 şüpheliye yönelik Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak 17 Mart günü düzenlenen operasyonda 9 zanlı da gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 239 adet fişek, 450 adet 9 mm çapında tabanca fişeğine ait kovan, 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 65 adet av tüfeği fişeği, 32 milyon 348 bin 652 lira değerinde 398 adet senet, çek ve fotokobileri,129 adet boş senet, 27 başka şahıslara ait tapu belgesi ve fotokopileri, 6 alacak notlarının bulunduğu ajanda ve defter, araç satış sözleşmeleri, banka dekontları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonun gözaltına alınan ve şebeke liderliğini yaptığı öne sürülen Adem T. ile babası Hıdır T.'nin özel bir tıp merkezinde görevli Dr. H.B. ile kayınbabasının ve çete liderinin eşinin de gözaltını alındığı öğrenildi.

Doktor H.B.'nin, paraya ihtiyacı olan hastaları şebekeye yönlendirdiği ve karşılığında da komisyon aldığı öne sürüldü. Ayrıca zanlı doktor ile şebeke lideri arasında para hareketliliği olduğu iddia edildi. Şebekenin, bu zamana kadar 12 kişiyi ağına düşürdüğü ve yaklaşık 2 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Öte yandan borcunu ödeyemeyen mağdurların tehdit edildiği, araç, ev ve arsalarına zorla el konulduğu iddia edildi.

Doktorun ifadesinde, şebeke liderini araç alım satımı ile ilgili tanıdığını ve arkadaşı olduğunu bu nedenle hastalarını araç almaları için yönlendirdiğini, kimseye tefecilik yapması için para vermediğini, kimseyi faize para alması için arkadaşına yönlendirmediğini öne sürdüğü ve şebeke lideri ile arasında hesap hareketliliğini de arkadaş oldukları için birbirlerine para yardımında bulunduklarını söylediği öğrenildi. Şebeke liderinin de suçlamayı kabul etmediği araç alım satım işi yaptığını ifade ettiği öne sürüldü. Ancak ifadesi alınan mağdurların şebeke lideri ve doktorun aksine ifade verdiği iddia edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden aralarında şebeke lideri Adem T.'nin eşi Hacer T.'nin de bulunduğu 4 kişi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla, diğer 5 zanlı ise sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan doktordan onlar benim hastalarım savunması
Gözaltına alınan doktordan onlar benim hastalarım savunması
Gözaltına alınan doktordan onlar benim hastalarım savunması
Gözaltına alınan doktordan onlar benim hastalarım savunması

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Av Tüfeği, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gözaltına alınan doktordan 'onlar benim hastalarım' savunması - Son Dakika


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