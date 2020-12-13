Gözaltına alınan şahıs polis aracının içinde kafesi yumrukladı - Son Dakika

Gözaltına alınan şahıs polis aracının içinde kafesi yumrukladı

Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, yakalandıktan sonra mukavemet gösterince 2'si de gözaltına alındılar

DÜZCE – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir aracı durdurmak isteyen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Polis ekiplerine mukavemet gösterince gözaltına alınan şahıs, araç içindeki kafesi yumrukladı. Olayda sürücü ve yanında bulunan kişi gözaltına alındı.

Düzce'de, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motorize Yunus Timleri Bahçeşehir Bağlantı yolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleriyle araçtakiler arasında yaşanan kovalamaca sonucu araç durduruldu. Araçtaki Ö.Ö. polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Polis ekiplerine mukavemet gösteren şahıs gözaltına alarak ekip arabasına alındı. Gözaltına alınan şahıs polis aracının içindeki kafesi yumrukladı, polisler vatandaşı devlet malına zarar vermemesi yönünde uyardı.

Bu sırada sürücü A.A. da polis aracına vurunca o da gözaltına alındı.