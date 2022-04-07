Son dakika haber | Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalışması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber | Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalışması kameraya yansıdı

07.04.2022 14:11
Son dakika haber | Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalışması kameraya yansıdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde polis aracının camını kırdığı için gözaltına alınan zanlı, aynı araçtan elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis aracının camını kırdığı için gözaltına alınan zanlı, aynı araçtan elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı.

Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrikli bisiklet kullanan İ.E. ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.E'yi sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmayı sürdüren ve bu sırada polis aracının camını kıran İ.E, gözaltına alındı.

Kelepçe takılarak polis aracına bindirilen zanlı, hareket halindeki aracın kırık olan camından elleri kelepçeli halde atlayıp kaçmaya çalıştı.

Araçtan yere düşen zanlı, bölgede bulunan polis ekiplerince tekrar yakalandı.

Şüphelinin polis aracının camından elleri kelepçeli kaçmaya çalışma ve polisler tarafından yeniden yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.

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Atatürk Bulvarı, Tarsus, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalışması kameraya yansıdı - Son Dakika


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