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Son dakika haber! Gözaltında uğradığı şiddetin kurbanı olan 80 yaşındaki Filistinlinin ailesinden İsrail'e tepki - Son Dakika

Son dakika haber! Gözaltında uğradığı şiddetin kurbanı olan 80 yaşındaki Filistinlinin ailesinden İsrail'e tepki

13.01.2022 15:01
Son dakika haber! Gözaltında uğradığı şiddetin kurbanı olan 80 yaşındaki Filistinlinin ailesinden İsrail'e tepki

Son dakika haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gözaltında olduğu sırada İsrail askerlerinin şiddeti sonucu yaşamını yitiren 80 yaşındaki Filistinli Ömer Esad'ın ölümü ailesini çileden çıkardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gözaltında olduğu sırada İsrail askerlerinin şiddeti sonucu yaşamını yitiren 80 yaşındaki Filistinli Ömer Esad'ın ölümü ailesini çileden çıkardı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Ömer Esad, gece saatlerinde bir akrabasının evinden dönerken İsrail askerlerinin devriyesine denk geldi. İsrail askerleri Esad'ın arabasını durdurdu, yaşlı adamı arabasından güç kullanarak indirdi, adamı dipçiklerle darp etti. Esad'ın ellerini bağlayan İsrail askerleri, yaşlı adamı metrelerce sürükleyerek inşaat halindeki bir binanın altına götürdü ve yerde uzunca bir süre tuttu.

Kalp ve şeker hastalığından muzdarib olan yaşlı adam, durumunun ağırlaştığının anlaşılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilmesine rağmen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Esad'ın yaşadığı Celceliye Köyü Muhtarı Fuad Fattum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Esad'ı "infaz ettiğini" belirterek, "80 yaşındaki bir adam ne suç işlemiş olabilir?" diye tepki gösterdi.

Yaşlı adamın kuzeni Abdullah Esad da Ömer Esad'ın gece arabasıyla evine dönerken İsrail askerleri tarafından "ite kaka" araçtan indirildiğini aktardı. Arabadan indirildikten sonra İsrail askerlerinin yaşlı adama dipçiklerle vurduğunu, Ömer Esad'ın ellerini bağladığını, inşaat halindeki bir binanın altına elleri bağlı sürüklediklerini ve yerde uzunca süre tuttuklarını paylaşan Abdullah Esad, "komşuların, kim olduğunu bilmeden yaşlı adamın çığlıklarını duyduklarını" anlattı.

Abdullah Esad, Ömer Esad'ın "kalp ve şeker hastalığı gibi birçok sağlık sorunu" olduğunu, İsrail askerlerinin muamelesinin kuzenini öldürdüğünü belirterek, ABD vatandaşı Ömer Esad'ın 2012'de köyüne döndüğünü ekledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Celceliye köyünde yaklaşık bin Filistinli ikamet ediyor. Yaklaşık 3 bin kadar Celceliyeli de ABD'de yaşıyor.

Sosyal medyada birçok kişi, plastik kelepçelerin yanında yaşlı adamın yerde yattığı görüntüleri paylaştı.

İsrail ordusu, sorumluluğunu inkar etti

İsrail ordusu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede görev yapan komutanlardan gelen ilk rapora göre İsrail askerlerinin Celceliye köyünde "bir terörle mücadele operasyonu yürüttüğü", bölgedeki "inceleme sırasında bir Filistinlinin aramaya direndiği için gözaltına alındığı ancak gece saatlerinde salındığı" öne sürüldü.

Ordunun soruşturma biriminin geniş bir inceleme yürüttüğü ve sonuçların askeri hukuk birimine sunulacağı belirtildi.

İsrail ordusuna yakın bir kaynak, Filistinlinin serbest bırakıldığı sırada "hayatta olduğunu" savundu.

ABD'den Esad'ın ölümüyle ilgili açıklama

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, İsrail güçlerinin Ramallaha'a bağlı Celceliye köyüne düzenlediği baskında gözaltına aldığı Ömer Esad'ın (80) ölmesine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, "ABD vatandaşı Ömer Esad'ın Ramallah yakınlarındaki bir şehirde öldüğünü doğruluyoruz. Bu trajedi hakkında taziyelerimizi iletmek için Esad'ın ailesi ile temasa geçtik." ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü Price, "Bu olaya açıklık getirmek için İsrail hükümetiyle de temas halindeyiz ve görmüş olabileceğiniz gibi İsrail Savunma Kuvvetleri konuyla ilgili devam eden bir soruşturma olduğunu belirtti ve bu olayın koşullarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturmayı destekliyoruz." diye konuşmuştu.

Filistin yönetiminden uluslararası soruşturma talebi

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal askerlerinin benimsediği terörist ideolojiyi yansıtan olayı kınadıklarını" belirtmişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail hükümetini olayla ilgili sorumlu tutarak konuya ilişkin uluslararası bir soruşturma açılmasını talep etti.

Esad'ın cenazesi bugün kaldırılacak.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Gözaltında uğradığı şiddetin kurbanı olan 80 yaşındaki Filistinlinin ailesinden İsrail'e tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Gözaltında uğradığı şiddetin kurbanı olan 80 yaşındaki Filistinlinin ailesinden İsrail'e tepki - Son Dakika
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