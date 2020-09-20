Son dakika haber: Göztepe'de yeni transferler takıma ısındı - Son Dakika

Son dakika haber: Göztepe'de yeni transferler takıma ısındı

Son dakika spor haberine göre SÜPER Lig'de ilk hafta Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenip ardından Yeni Malatyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe'de, yeni transferler takıma adapte olymaya başladı.

Son dakika haber: Göztepe'de yeni transferler takıma ısındı, System.String[]

SÜPER Lig'de ilk hafta Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenip ardından Yeni Malatyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe'de, yeni transferler takıma adapte olymaya başladı. Şu ana kadar Burak, Kubilay, İrfan, Megyeri, Ideye, Ndiaye, Burekovic ve Nwobodo'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda 5 futbolcu ilk 2 haftada forma giydi. Adanaspor'dan gelen 22 yaşındaki kaleci İrfan Can, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında 90'ar dakika oynadı. Genç kaleci Malatya deplasmanında penaltıya neden olsa da güven verdi. Yunanistan'ın Aris takımından gelen golcü Brown Ideye de iki maça on birde başladı.

Nijeryalı oyuncu gol atamasa da güçlü fiziği ile dikkat çekti. Ideye toplam 170 dakika sahada kaldı. Hatayspor'dan transfer olan 26 yaşındaki orta saha Kubilay, Denizlispor sınavında 30, Malatyaspor müsabakasında da 45 dakika sahada kaldı. Takımın diğer forveti Cherif Nidaye ise koronavirüs salgınını atlattıktan sonra ilk 2 maçta sonradan oyuna dahil oldu. Hirvatistan'ın Gorica ekibinden kadroya dahil edilen Nijeryalı toplam 30 dakika süre aldı ancak gol sevinci yaşayamadı. Macaristan'ın Ujpest takımından alınan sol bek Dzenen Burekovic ise en az süre alan isim oldu. Boşnak oyuncu Denizlispor maçında 11, Yeni Malatyaspor karşısında ise 3 dakika oynadı. Burak, kaleci Megyeri ve Nwobodo ise şu ana kadar formayı giyemedi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Göztepe'de yeni transferler takıma ısındı - Son Dakika Spor

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