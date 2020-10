Son dakika haber! Göztepe-Fenerbahçe: 2-3

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Serkan Çimen (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xxx) - Murat (x), Atınç (xxx), Mihojevic (xx), Berkan (xx), Poko (x) (Dk. 56 Nwobodo x), Soner (xx) (Dk. 82 Mossoro x), Guilherme (xxx), Tripic (xxx) (Dk, 56 Ndiaye x), Halil (xxx), Ideye (xx)FENERBAHÇE: Altay (xxx) - Nazım (xxx), Serdar (xxx), Tisserand (xxx), Caner (xxx), Gustavo (xxx), Ozan (xxxx), Sosa (xxxx) (Dk. 83 Mert Hakan), Pelkas (xxx) (Dk. 70 Sinan xx), Valencia (xx) (Dk. 57 Ferdi xx), Samatta (xx) (Dk. 70 Cisse x)GOLLER: Dk. 26 (P) Sosa, Dk. 43 Serdar, Dk. 51 Pelkas ( Fenerbahçe ) - Dk. 34 (P) ve Dk. 63 Guilherme (Göztepe)SARI KARTLAR: Gustavo, Altay, Serdar (Fenerbahçe) - Ideye, Nwobodo, Mihojevic (Göztepe)

Süper Lig'de milli aranın ardından Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye konuk olan zirve adaylarından Fenerbahçe, rakibini 3-2 yenerek iddiasını sürdürdü. Karşılaşmada perdeyi 26'da Sosa penaltıdan açtı. Göztepe 34'te bu kez Guilherme'nin penaltısıyla Fenerbahçe'ye cevap verdi. Serdar 43'te konuk takımı yeniden öne geçirirken, ilk devreyi Fenerbahçe 2-1 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler 51'de Pelkas'la 2 farklı üstünlüğü ele geçirirken, Guilherme'nin 63'te golü Göztepe'ye yeterli olmadı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 11'e çıkardı. Göztepe ise ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

4'üncü dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Soldan Caner'in ortaladığı topa Atınç ters bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın kucağında kaldı.25'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ozan'ın soldan ortaladığı topa Poko elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.26'ncı dakikada atışı kullanan Jose Sosa topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-133'üncü dakikada bu kez Göztepe lehine penaltı düdüğü çalındı. Serdar'ın müdahalesi ile Tripic yerde kaldı, hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi.34'üncü dakikada Guilherme penaltıyı gole çevirdi: 1-1.43'üncü dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Caner'in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Serdar kafayla ağları sarstı: 1-2.46'ncı dakikada Samatta'nın pasına hareketlenen Nazım'ın ortasında Göztepe kalecisi İrfan Can topa son anda müdahale etti, meşin yuvarlak kornere çıktı.50'nci dakikada Fenerbahçe mutlak golü kaçırdı. Sosa'nın müthiş pasında Samatta kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı. Samatta'nın şutunda İrfan Can topu son anda çeldi.51'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ozan'ın ortaladığı topa arka direkte Pelkas kafayı vurdu. Savunmadan seken top ağlarla buluştu: 1-3.62'nci dakikada Göztepe hızlı atağa çıktı. Atılan uzun topta ceza sahasına girip Tisserand'tan sıyrılan Ideye sert vurdu, kaleci Altay topu kornere çeldi.63'üncü dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Nazım'dan sıyrılıp soldan ortasını yapan Halil'in pasında Guilherme topu boş kaleye gönderdi: 2-3.72'nci dakikada Fenerbahçe 4'üncü gole yaklaştı. Sinan'ın sağ çaprazdan ortaladığı topa Cisse bomboş pozisyonda dokundu. Ancak top kale yerine auta çıktı.77'nci dakikada Fenerbahçe net bir fırsatı daha kaçırdı. Cisse atılan uzun topta kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı. Cisse'nin plasesini İrfan yine çıkardı.80'inci dakikada Ferdi'nin pasında Gustavo topa gelişine vurdu, İrfan Can gole izin vermedi.90'ıncı dakikada Atınç'ın indirdiği topa Ideye kafayı vurdu. Kaleci Altay çok kritik bir kurtarışa imza attı.

90+6'ncı dakikada Guilherme'nin ortasında Murat kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti. Fenerbahçe, İzmir deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

- İzmir