Göztepe eski başkanı Mustafa Kocaoğlu vefat etti - Son Dakika

Göztepe eski başkanı Mustafa Kocaoğlu vefat etti

02.01.2021 12:47
Göztepe eski başkanı Mustafa Kocaoğlu vefat etti, System.String[]

Göztepe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu, hayatını kaybetti.

Göztepe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu, hayatını kaybetti.

Göztepe eski başkanı ve Konak Belediyesi eski Meclis Üyesi Mustafa Kocağlu, hayatını kaybetti. Kocaoğlu'nun vefatı üzerine Göztepe Spor Kulübü de sosyal medyada mesaj yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Başımız sağ olsun. Eski başkanlarımızdan Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz."

Kocaoğlu'nun cenazesinin 4 Ocak Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi. - İZMİR

Göztepe eski başkanı Mustafa Kocaoğlu vefat etti

Konak Belediyesi, Pazartesi, Göztepe, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe eski başkanı Mustafa Kocaoğlu vefat etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor İstanbul'a 2 adım uzaklıkta! Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada
Genç kalecinin yaptırdığı 6 korona testinin 4'ü negatif, 2'si pozitif çıktı Genç kalecinin yaptırdığı 6 korona testinin 4'ü negatif, 2'si pozitif çıktı         
12:38
Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Son Dakika! Somali'de Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı: 1'i ağır, 5 işçi yaralandı Son Dakika! Somali'de Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı: 1'i ağır, 5 işçi yaralandı         
12:19
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı         
09:59
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz         
09:25
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 13:28:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe eski başkanı Mustafa Kocaoğlu vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei