Son dakika haber... Göztepe şehir hastanesi bugün kapılarını açıyor - DRONE - Son Dakika

Göztepe Şehir Hastanesi'nin drone çekimleri
Hastane içinden detaylar
Hastanedeki odalardan detaylar İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi Bugün kapılarını açıyor
Kentin dördüncü şehir hastanesi olarak İstanbul'un sağlık sistemine büyük katkılar sağlayacak Göztepe Şehir Hastanesi, yarın hizmet alınarak hastalarına şifa dağıtacak
Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen sağlık üssü, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:59 - Kaynak: AA
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