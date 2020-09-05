Son dakika haber... Göztepe şehir hastanesi bugün kapılarını açıyor - DRONE - Son Dakika

Göztepe Şehir Hastanesi'nin drone çekimleri

Hastane içinden detaylar

Hastanedeki odalardan detaylar İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi Bugün kapılarını açıyor

Kentin dördüncü şehir hastanesi olarak İstanbul'un sağlık sistemine büyük katkılar sağlayacak Göztepe Şehir Hastanesi, yarın hizmet alınarak hastalarına şifa dağıtacak

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen sağlık üssü, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.