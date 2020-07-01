Son dakika haber! Gram altın 394 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 394,2 liradan işlem görüyor.



Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 392,3 liradan tamamladı.



Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 394,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.616 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazanarak, 1.788 dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.



Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.