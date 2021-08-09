Son dakika haber... Gri kategoride aranan terör örgütü Hizbullah üyesi yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan terör örgütü Hizbullah üyesi Zafer D. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hizbullah'ın faaliyetlerinin deşifresi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında 7 Ağustos'ta Avcılar'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan Zafer D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.