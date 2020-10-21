Son dakika haber | Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek - Son Dakika

Son dakika haber | Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek

21.10.2020 10:04
Son dakika haber | Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek, System.String[]

Son dakika haberleri: BU yıl koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan grip aşısında eczanelerde yapılan listeler iptal edildi.

BU yıl koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan grip aşısında eczanelerde yapılan listeler iptal edildi. Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek. Artık renkli reçete sistemine alınan grip aşısında öncelik, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü. İlk aşıların ise bugün depolara inmesi bekleniyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, bu kış için grip aşısına talep, geçen yıla göre iki kattan fazla artış gösterdi. Sonbaharla birlikte Türkiye genelinde grip aşısı olmak isteyenler eczanelere giderek adlarını sıraya yazdırmaya başladı. Ancak sistem değişti ve eczanelerde yapılan listeler iptal oldu. Bu yıl grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek. Aşılar renkli reçete kapsamında hastaya özel olacak şekilde eczanelerden temin edilebilecek.

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, geçen yıl 1 milyon 150 bin civarında aşının hastalara uygulandığını, bu yıl yaklaşık 1.5 milyon ve 860 bin şeklinde iki ayrı siparişin onaylandığını ve depolara sevk edileceği yönünde bilgi geldiğini kaydetti.YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?Son bilgiye göre aşıların renkli reçete sistemi üzerinden entegre edileceğini açıklayan Mehmet Ertekin, "Kronik hastalıkları ve öncelikli hasta gruplarından başlanması gerekiyor. Henüz formatları resmi olarak açıklanmadı, ama aile hekimleri üzerinden reçete sistemine girilecek. Hastamız bunu hak ediyorsa, işaretlenmiş hasta reçete yönlendirmeye gidecek ve reçete üzerinde düzenlendikten sonra renkli reçete sisteminden oluşan reçetesi de eczane ekranında klasik reçete gibi şifresiyle işlem yapılacak. Sonrasında depomuzdan stok isteyeceğiz. Yani her reçete başına kendi ilacı birebir istenecek. İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde de aktif şekilde kayıtlar gözüküyor olacak. Depoda bunun teyidi alındıktan sonra hastaya özel ilacını bize sevk edecek" diye konuştu.EN AZ LİSTE YAPANDA 100-150 KİŞİ VAR1200 eczanenin olduğu Antalya'da grip aşısı için en az kayıt yapan eczanenin 100-150 hastaya ulaştığını dile getiren Ertekin, "Daha yüksek sayılar da var. Lakin bunu karşılamayacağını en başından beri söylüyorduk. Çünkü yeterli sayıda aşı planlaması yapılmadı. Bunun dışında bakanlığın ayrı bir planlaması varsa o konuda bize bilgi gelmedi. Şu an mevcut bilgiler peyderpey gelecek aşılar için bu sistem üzerinden yetersiz de olsa öncelikliler üzerinden yürütülecek. Bu biraz daha ihtiyaç sahiplerini öne almak anlamına geldiği için çözüm odaklı bir hareket olarak kabul edilecek" dedi.ECZANELERDEKİ LİSTELER GEÇERSİZEczanelerde yapılan listelerin artık geçerli olmayacağını da söyleyen Mehmet Ertekin, "Ciddi sayıdaki talebe oranla aşı gelseydi gerçekleşecekti. Fakat stok sayısı düşük, hasta sayısı yüksek, kronik hastalarla 65 yaş üstün toplamı 10 milyonu buluyor denildi. O kadar aşı maalesef o grup için bile gelemeyeceği için öncelikliler için depolarımızdan hasta üzerinden takip edilecek" dedi.GRİP AŞISI RENKLİ REÇETEYE TABİRenkli reçete sisteminin, özel kullanıma sahip reçete gruplarında hekimlerin düzenleme zorunluluğu olan, eczacıların da o reçete takibiyle sisteme kaydettiği reçete grupları olduğunu anlatan Ertekin, "Beyaz reçeteden biraz daha farklı bir sistem. Orada hasta üzerinden düzenlenmesi açısından birebir takip mümkün kılınıyor. Normalde kırmızı reçete dediğimiz bir sistem ve kontrole tabi bir sistem var. Yaklaşık 300 kalem ilacı ihtiva eder. Onların üzerine bir kalem daha eklenmiş oldu. Grip aşısı böyle bir sisteme tabi değildi, beyaz reçeteyle elden teslim edebildiğimiz bir üründü. Ama şimdi o sistemde olan bir reçete haline gelecek ve kontrollü ve dağıtımında kayıtlı şekle dönüşmüş olacak" diye konuştu.İLK AŞILAR BUGÜN GELİYOR

Aşı mevcudunun bir kısmının Sağlık Bakanlığı'nca ilgili birimlerde çalışan sağlık personeline yönlendirileceği bilgisi olduğunu da belirten Mehmet Ertekin, önümüzdeki haftalarda bunun da netleşeceğini kaydetti. Şu ana kadar hiç aşı gelmediğini, ilk aşıların bugün depolara inmesini beklediklerini aktaran Ertekin, "En son gelen haber bu şekilde. Bu senelik bir rahatsızlık, önümüzde uzun yıllar var, farklı hastalıklar da çıkabilir ve bunlara hazırlıklı olmak açısından da bu bize örnek olmalı" diye konuştu.


Son dakika haber | Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek
Son dakika haber | Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek - Son Dakika

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