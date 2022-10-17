Son dakika haber... Grizu patlaması soruşturmasında savcı sayısı 6'ya çıkarıldı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin adli soruşturmada, görevli savcı sayısı 6'ya çıkarıldı.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında cuma günü meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli soruşturma kapsamında Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli savcı sayısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 6'ya çıkarıldı. Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı ise 3 ay geçici süreli yetki ile soruşturmada görevlendirildi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Amasra'da yaptığı açıklamada, ilgili tahkikatın Amasra Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Bu olay, bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa onların hepsinin cevabı, bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç; maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa, bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa, hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatmış hem Adli Tıp'tan görevlendirilen takviye uzmanlarla buradaki çalışmalar koordine edilmiştir. Bundan sonra da bu tahkikatı, biz de bütün Türkiye gibi yakından takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse bunların hepsi titizlikle yerine getirilecek ve maddi hakikat ifade ettiğim gibi bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarılacak. Herhangi bir ihmal, kusur veya başka da öngöremediğimiz sebep varsa bunlar tespit edilecek, ilgililer hakkında da gerekli hukuki işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin endişesi olmamasını özellikle ifade etmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.