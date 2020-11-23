Son dakika haber... Guatemala'da bütçeyi protesto eden göstericiler Kongre'de yangın çıkardı - Son Dakika

Son dakika haber... Guatemala'da bütçeyi protesto eden göstericiler Kongre'de yangın çıkardı

23.11.2020 09:39
Son dakika haber... Guatemala'da bütçeyi protesto eden göstericiler Kongre'de yangın çıkardı, System.String[]

Son dakika haberler: Orta Amerika ülkesi Guatemala'da hükümetin 2021 bütçesini protesto eden göstericiler, Kongre binasında yangın çıkardı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da hükümetin 2021 bütçesini protesto eden göstericiler, Kongre binasında yangın çıkardı.

Devlet Başkanı Alejandro Giammattei liderliğindeki hükümetin yeni bütçede eğitim ve sağlık alanında yaptığı kesintilere karşı Kongre binası önünde gösteri düzenleyen protestoculardan bir grup, binaya girerek ofislerden birini ateşe verdi.

Olayın ardından polis göstericileri cop ve göz yaşartıcı gazla dağıtırken, Başkanlık Sarayı önünde düzenlenen ayrı bir gösteriye de müdahale edildi.

Polis, onlarca gösterici gözaltına alındı.

Hükümet temsilcileri Kongre'deki olayı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Amerikan İnsan Hakları Komisyonu, yaptığı açıklamada, "polisin göstericilere karşı aşırı güç kullanımını" kınarken, Kongre'deki vandalizm eylemleri hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Amerika Devletleri Örgütü (OAS) da yayımladığı açıklamada, "Protesto hakkının sonuna kadar güvence altına alınması gerekir fakat kimsenin vandalizme hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Guatemala'da tartışmalı "2021 Ulusal Bütçesi", geçen hafta yapılan oylamada, 160 üyeli meclisteki 114 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Guatemala'da bütçeyi protesto eden göstericiler Kongre'de yangın çıkardı - Son Dakika


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