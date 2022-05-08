Son dakika haber... Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

08.05.2022 00:32

Son dakika haberleri: Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı İkinci kez sahneye çıkan sanatçı, tekrar fenalaşınca hastaneye kaldırıldı Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında sahnede bayılan, kısa süren tedavisinin ardından sahneye çıkan Gülben Ergen, yeniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

İkinci kez sahneye çıkan sanatçı, tekrar fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

DÜZCE - Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında sahnede bayılan, kısa süren tedavisinin ardından sahneye çıkan Gülben Ergen, yeniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Düzcespor'un şampiyonluk kutlaması etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçı Gülben Ergen sahne aldı. Yüzlerce kişinin doldurduğu alanda sahneye çıkan Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada, elbisesine basıp düşünce baygınlık geçirdi. Sanatçıya ilk müdahaleyi sahnede bulunan ekibi ve alandaki sağlık ekipleri yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Gülben Ergen, baygın vaziyette ambulansa taşındı. Sahnenin ışıkları ise hemen söndürüldü. Sağlık ekipleri sanatçının müdahalesini konser alanında, ambulans içinde yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçıya serum takıldı. Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından sanatçı seyircilere, "Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığımız yerden devam ediyorum" dedi.

İkinci kez fenalaştı

Yaklaşık iki şarkı daha söyleyen Gülben Ergen, ikinci kez fenalaşınca hemen ambulansa alındı. Ünlü sanatçı, ikinci müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının ekibi de hastaneye geldi. Gülben Ergen'in testlerinin yapıldığı öğrenildi.

Son dakika haber... Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
500
Gülben Ergen sahnenin ortasında bayıldı! Seyirciler büyük korku yaşadı Gülben Ergen sahnenin ortasında bayıldı! Seyirciler büyük korku yaşadı GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ Gülben Ergen 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı Gülben Ergen 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı

Gülben Ergen, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Kırmızılar, sahasında Tottenham'la berabere kaldı
23:49 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
23:48 Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen turist gözaltına alındı
23:47 Siyaset gündeminin yoğunluğuna aldırmadı! Büyük Türkiye Partisi lideri ofisinde bilgisayar oyunu oynarken fotoğrafını paylaştı
23:44 Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı
23:17 Gülben Ergen sahnenin ortasında bayıldı! Seyirciler büyük korku yaşadı
23:16 Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi
22:57 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek
22:47 Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli yağış yurdun bir bölümünü esir alacak
22:45 Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 00:44:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement