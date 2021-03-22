Nevşehir'in Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında polis tarafından iş yeri ve toplu taşıma araçları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerinde 32 personelin katımıyla "şok denetim" gerçekleştirildi.

Paylaşımda, 158 iş yeri ile 3 toplu taşıma aracının incelendiği, denetimde maske takma zorunluluğuna uymayan 4 kişiye tutanak tanzim edildiği belirtildi.