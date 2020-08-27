Son dakika haber! Gültepe planları askıya çıktı - Son Dakika

Bir ay boyunca askıda kalacak Gültepe planlarına vatandaşın kolay erişimi ve detaylı bilgi alabilmesi için Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içinde Kentsel Dönüşüm Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Konak ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerinde oy birliği ile kabul edilen Gültepe İmar Planları askıya çıktı. 27 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında askıda kalacak planlara erişim için ise her şey düşünüldü. Gültepe'de 14 mahallenin kentsel dönüşümüne yönelik hazırlanan imar planlarına, askıda kaldığı süre boyunca bölgede yaşayan vatandaşların kolay ulaşabilmesi için Toros Sosyal Tesisinde kentsel dönüşüm koordinasyon merkezi oluşturuldu. Toros'ta açılan merkez sayesinde Gültepeliler, mesai saatleri içinde gelerek görevli teknik ekipten bilgi alabilecek.

Kentsel dönüşümde şeffaflık

Toros'taki kentsel dönüşüm koordinasyon merkezini ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kentsel dönüşümde her şeyin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini vurguladı. Öncelikle bölge muhtarlarının bilgilendirileceğini ifade eden Başkan Batur şöyle konuştu:

"Gültepe'de yaşayan hemşehrilerimizi, özellikle de pandemi döneminde askıya çıkan planlar için yormak ve sağlıklarını riske atmak istemedik. Bu sebeple öncelikle internet ve mobil uygulamayı devreye soktuk. Vatandaş web sitemize girdiği anda planlar karşısına çıkacak. Toros Sosyal Tesisimiz ise merkez üssümüz olacak. Vatandaş buraya gelecek, planlara bakacak, yerini bulacak, varsa itirazını yapacak. Teknik ekibimiz önce muhtarları bilgilendirecek, askı süresi boyunca da vatandaşa yardımcı olacak."

Gültepe planlarına teknolojik erişim kolaylığı

300 hektarlık bir alanı kapsayan Gültepe İmar Planları 27 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında askıda kalacak. Bu süre içinde Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü personellerince Gültepe Toros Sosyal Tesisindeki kentsel dönüşüm koordinasyon merkezinde, planlar hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak. Planların yanı sıra, plan kararlarının bölgede oluşturacağı dokuyu ve silueti ortaya koymak üzere hazırlanan üç boyutlu modelleme çalışmaları da sergilenecek. Teknik donanımı ile dikkat çeken merkezde, vatandaşlara bilgisayar üzerinde detaylı bilgilendirme yapılabilecek. İtiraz dilekçeleri de kentsel dönüşüm koordinasyon merkezinde kabul edilecek. Öte yandan www.konak.bel.tr ve Konak Belediyesinin İOS ve Android mobil uygulamaları üzerinden de mahalle adı, sokak ve kapı numarası bilgileri girilerek planlara ait detaylara ulaşılabiliyor. - İZMİR