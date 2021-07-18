Son dakika haber... Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nde tapuların bir kısmı verildi - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, noter huzurunda kura çekimi ile konutları belirlenen Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahiplerinin bir kısmına tapularını teslim etti.

137 hak sahibine 317 dairenin teslim edileceği Gülveren Kentsel Dönüşümü, planlanan tarihten 1 yıl önce tamamlanarak, Türkiye'nin en hızlı biten kentsel dönüşüm projesi oldu. Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında geçen ay noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile 137 hak sahibine verilecek 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklindeki 317 dairenin; blok, kat ve daire numaraları belirlendi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Gülveren Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm ofisinde bir araya geldiği hak sahiplerinin bir kısmına tapularını teslim etti.

"Hak sahiplerine verdiğimiz sözü yerine getirdik"

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin en önemli sözlerinden biri olduğunu hatırlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Noter kuraları çekildi, tapu işlemleri de bugün itibariyle tamamlandı. ve bizde bugün ilk tapuları hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Söz verdiğimiz süreden 1 yıl öncesinde projeyi tamamladık. Bu mutluluk bize yeter. Bu proje klasik bir Kentsel dönüşüm mantığından çok öte; kapalı otoparklarından, ankastre sistemine, klima tesisatından, otomatik panjuruna kadar bir çok lüks konutta bulunan özelliği burada hemşehrilerimize sunuyor olması açısından da son derece anlamlı. Kazanan Gülveren oldu, kazanan buradaki hemşehrilerimiz oldu. Biz çok mutluyuz. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü hem de vaktinden önce yerine getirdik. Bize güvenenleri biz bugüne kadar hiç yanıltmadık. Gülveren Projesi'nde de bize güvenenleri, inananları mahcup etmedik" dedi.

"Gülveren'de dönüşüm"

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, inşaat yapımı iş ihalesi, 'konut yapımı karşılığında arsa satış' modeli şeklinde kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilmişti. İhale Kepez Belediyesi'nin şeffaflık ilkesi gereği yerel TV kanalları ile internet üzerinden canlı olarak yayınlanmış, ihaleyi 48 milyon 500 bin TL. teklifle Pınarlar İş Ortaklığı almıştı.

3 Şubat 2020'de başlayan projede, 14 bin metre kare konut alanı, 17 bin 147 metre kare ticaret alanı, 9 bin metre kare ilkokul alanı, 3 bin 500 metre kare kültürel tesis alanı, 6 bin 342 metre kare park alanı bulunuyor. Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, 16 Ocak 2020'de yapım ihalesi, 6 Nisan 2021'de konutların geçici kabulleri, 14 Nisan 2021'de yapı kullanım izinleri verilmişti. - ANTALYA