Son dakika haber... Gümüşhacıköy'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Gümüşhacıköy'de trafik kazası: 5 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan İstanbul'a gitmekte olan Barboros Saraç (60) idaresindeki 61 KN 966 plakalı otomobil, Artıkabat Mahhalesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ile araç içerisinde bulunan Eşi Arzu (57), çocukları Hüma Saraç (4), ile İlknur ve Şengül Köroğlu yaralandı. Yaralılar, Gümüşhacıköy ve Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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