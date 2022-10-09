Son dakika haber | Gümüşhane'de 2 çocuk babası silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Gümüşhane'de 2 çocuk babası silahlı saldırıda öldü

09.10.2022 13:49
Son dakika haber | Gümüşhane'de 2 çocuk babası silahlı saldırıda öldü

Bir son dakika haberine göre Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde arabada oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde arabada oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam 21.15 sıralarında Şiran ilçesi Yeşilbük beldesinde meydana geldi. Erkan Koç (35), kuzeni E.B. ile birlikte Yeşilbük Belediyesi önünde bulunan meydanda araç içerisinde otururken daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Ahmet B. yanlarına geldi. İkili bir süre konuştuktan sonra Ahmet B., silahını çıkartıp Erkan Koç'a ateş etti. Erkan Koç başından vurulurken, silah seslerini duyan belde sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan 2 çocuk babası Erkan Koç, ambulansla kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Ahmet B. ise daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. İşlemleri tamamlanan Ahmet B. adliyeye sevk edildi. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Jandarma, Tragger, Şiran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Gümüşhane'de 2 çocuk babası silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Gümüşhane'de 2 çocuk babası silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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