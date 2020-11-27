Son dakika haber | Gümüşhane'de bir belde karantinaya alındı
27.11.2020 18:07
Son dakika haber: Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, beldede pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, Söğütlü beldesinde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.
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