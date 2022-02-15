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Son dakika haber: Gümüşhane'de kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber: Gümüşhane'de kaçak alkol operasyonu

15.02.2022 17:05
Son dakika haber: Gümüşhane'de kaçak alkol operasyonu

Son dakika haberler... Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçak alkol bulundurduğu tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçak alkol bulundurduğu tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kaçak alkol ve silah ele geçirildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, Torul ilçesi Altınpınar köyünde bir şahsın evinde çok sayıda kaçak alkol bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri Altınpınar köyünde ikamet ettiği tespit edilen S.S.D. isimli şahsın evinde ve evinin önünde bulunan araçlarda bomba arama köpeği Maske ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde, 2 adet 5 litrelik bidonlarda toplam 10 litre etil alkol, 1 adet 150 cc, 3 adet 100 cc ve 5 adet 70 cc'lik şişe içerisinde toplam 9 şişe el yapımı alkol, 1 adet 12 kalibre çift kırma av tüfeği, 1 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet 9 milimetre kurusıkı tabanca, 6 adet 12 kalibre av fişeği ve 17 adet 9 milimetre ses fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S.D. ile ilgili adli işlem başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haber: Gümüşhane'de kaçak alkol operasyonu

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İl Jandarma Komutanlığı, Gümüşhane, Jandarma, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Gümüşhane'de kaçak alkol operasyonu - Son Dakika


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