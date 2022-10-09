Son dakika haber... Gümüşhane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Gümüşhane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

09.10.2022 17:58
Son dakika haber... Gümüşhane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilbük Beldesi'nde araç içerisinde oturan Erkan Koç ile yanına gelen A.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B, silahla Koç'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Koç, kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan A.B. de daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

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