Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti

19.10.2022 15:18

Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybettiGÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde sürücüsünün park etmek için manevra yaptığı araç kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde sürücüsünün park etmek için manevra yaptığı araç kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Özkürtün Beldesi Karaçukur Mahallesinde park için manevra yapan Fazlı Civan kontrolündeki 28 YE 590 plakalı kamyonet 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak alt tarafta bulunan bahçedeki ağaçlara çarparak durabilen aracı görenler hemen 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Acil Sağlık, Jandarma, İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Fazlı Civan ile yolcular Aslan ve Fatma Pehlivan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada sürücü Fazlı Civan ile Aslan Pehlivan'ın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan ve Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Fatma Pehlivan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Gümüşhane, Tragger, Kürtün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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