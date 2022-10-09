Son dakika haber... Gümüşhane'de uyurken üzerine aldığı elektrikli battaniye yanan genç öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Gümüşhane'de uyurken üzerine aldığı elektrikli battaniye yanan genç öldü

09.10.2022 17:02
Son dakika haber... Gümüşhane'de uyurken üzerine aldığı elektrikli battaniye yanan genç öldü

Son dakika haberleri: Gümüşhane'de uyurken kullandığı elektrikli battaniyesi yanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de uyurken kullandığı elektrikli battaniyesi yanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde oturan Alperen Meydan, odada uyurken üzerindeki elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Meydan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne, ardından da Trabzon'daki bir hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan Meydan kurtarılamadı, cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Gümüşhane, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gümüşhane'de uyurken üzerine aldığı elektrikli battaniye yanan genç öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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