Vücudunda ağır yanıklar oluşan Meydan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gümüşhane Devlet Hastanesi 'ne, ardından da Trabzon 'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Gümüşhane'de uyurken üzerine aldığı elektrikli battaniye yanan genç öldü - Son Dakika

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