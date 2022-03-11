Gümüşhane'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı - Son Dakika

Gümüşhane'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de yolcu otobüsü karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada savrulan 21 yolculu otobüs tecrübeli şoförünün sayesinde yan yatmaktan son anda kurtularak menfezde asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Mersin'e giden özel bir firmaya ait B.A. Kontrolündeki 61 S 1097 plakalı yolcu otobüsü Kelkit istikametine ilerlerken Gümüşhane-Kelkit karayolunun Aşağı Alıçlı köyü yakınlarında karşı yönden gelen N.T. Kontrolündeki 29 AN 286 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle içinde şoförle birlikte 21 yolcu bulunan otobüs yolun dışına savruldu. Şoförün dikkati ve tecrübesiyle yan yatmaktan son anda kurtulan otobüs yoldaki menfezde asılı kaldı.

Kazanın etkisiyle otobüsün kapıları açılmayınca kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye ulaşan AFAD ve İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla yolcular tahliye edildi. Kazada hem otobüste bulunanlar hem de otomobilin sürücüsünün burnu bile kanamadı.

Kazayı haber alan Vali Yardımcıları Gürkan Karaman, Mustafa Pala ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek olay yerine intikal ederek ekiplerin sevk ve idaresini gerçekleştirdi.