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Gümüşhane'de uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri D.O'yu takibe aldı.

Şüpheliyi durdurarak üzerinde arama yapan ekipler, satışa hazır vaziyette ve tek içimlik olmak üzere iki parça halinde toplam 9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

D.O'nun ifadeleri doğrultusunda bağlantılı adreslere de operasyon düzenleyen ekipler, M.D. ile A.T'yi gözaltına alarak buldukları hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan malzemelere el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.O. ve M.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.