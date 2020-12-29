Son dakika haber! Gümüşhane İtfaiyesi 2020'de bir çok vakaya müdahale etti - Son Dakika

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Demir, bu yıl içerisinde trafik kazası, yangın ve kurtarma amaçlı birçok vakaya müdahale ettiklerini bildirildi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, kentte sorumluluk alanlarındaki olaylara mesai mefhumu gözetmeksizin müdahale ettiklerini, itfaiye personelinin canla başla her an göreve hazır olduğu belirtti.

Canla başla görevlerini ifa eden itfaiye personeline teşekkür eden Demir, şunları kaydetti:

"Bu yıl 24 sıkışmalı trafik kazasına müdahale ederek 47 vatandaşımızı sıkışmalı kazalarda araçtan çıkardık. 38 ikamet yangınına müdahale ederek söndürdük. 63 hayvan kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. 77 ot, çöp gibi basit yangına müdahale ettik. Merdivenli aracımızla 13 kurtarma operasyonu yaptık. Tüm vatandaşlarımıza kazazsız belasız yeni bir yıl diliyorum."