Son dakika haber... GÜNDEM / 1 Eylül 2020 - Son Dakika

Son dakika haber... GÜNDEM / 1 Eylül 2020

Son dakika habere göre Yeni adli yıl başlıyorTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Adli Yılı açılış törenine katılacak.

Son dakika haber... GÜNDEM / 1 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Yeni adli yıl başlıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Adli Yılı açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YavaşCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.30/13.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile baş başa görüşecek, Barron onuruna çalışma yemeği verecek, Birliğin 130. yıl dönümü kitabının lansmanına iştirak edecek.

(TBMM/13.00/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kütahya/12.00/16.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da temaslarda bulunacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İsrail ile BAE arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrailli ve ABD'lilerden oluşan heyet Abu Dabi'de temaslarına devam edecek.

(Kudüs/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Giresun'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Giresun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, JW Marriott Oteli'nde yapılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020" detaylarının paylaşılacağı Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın ev sahipliğindeki basın toplantısı, Tuzla'daki Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-21 sezonu fikstür çekimi TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından JW Marriott Oteli'nde yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı)

5- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki tesislerinde sürdürecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kurası çekilecek.

(Nyon/14.00)

7- "The Land of Legends Cup" hazırlık turnuvasının ikinci maçında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Vodafone Park'ta karşılaşacak.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

8- Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda mücadele edecek erkek ve kadın Türk takımlarının 2. turdaki rakipleri kura çekimiyle belli olacak.

(Viyana/12.00)

9- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesine İstanbul, Bursa ve Ankara'da 4 grupta yapılacak maçlarla devam edilecek. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Turunçgilde yeni sezonda daha fazla ihracat hedefi

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz:

"Geçen sezon 1 milyon 671 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 835 milyon dolar girdisi elde ettik"

"Şu an herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Biz geçen yıl elde ettiğimiz rakamların üstüne çıkmayı hedefliyoruz"

(Mustafa Ünal Uysal/Mersin)

Hindistan ile ticareti kolaylaştıracak iyi niyet anlaşması imzalandı

2- DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez:

"Anlaşmayla Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da kolaylaştırılması ve geliştirilmesini hedefliyoruz"

"Normalleşmeyle ile birlikte 2 yıldır üst üste yüzde 100 artarak 300 bin turist sayısına ulaştığımız Hindistan ile ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin büyük bir ivme kazanacağına inanıyoruz"

"Ülkemiz ile Hindistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri, son yıllarda ivme kazansa da sahip olunan potansiyeli maalesef yansıtmıyor. 8,5 milyar dolar seviyesinde yer alan ticaret hacmimizde hedef 20 milyar dolara ulaşmak olmalı"

(Ergin Garip/İstanbul)

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Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... GÜNDEM / 1 Eylül 2020 - Son Dakika


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