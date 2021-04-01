Son dakika haber... GÜNDEM / 1 Nisan 2021 - Son Dakika

Son dakika haber... GÜNDEM / 1 Nisan 2021

01.04.2021 08:59
Son dakika haber... GÜNDEM / 1 Nisan 2021, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de organize sanayi bölgesi 3. Etap arazisinde incelemelerde bulunacak, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de organize sanayi bölgesi 3. Etap arazisinde incelemelerde bulunacak, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tuzlukçu Belediyesini, Mevlana Türbesi'ni, Akşehir, Ilgın ve Meram ilçe esnafını ziyaret edecek.

(Konya/12.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Ekonomi Masası heyeti, sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek, muhtarlarla görüşecek, esnafa, bazı odalara, sanayi sitesine ve yerel gazetelere ziyarette bulunacak.

(Çankırı/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

"TBMM'nin Açılışının 100. Yılında Belgelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Sergisi", Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in katılımıyla açılacak.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını, Bakanlıkta düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac" konulu Uluslararası Hac Sempozyumu'nun açılışına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 31. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 29. hafta karşılaşmaları oynanacak.

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Anadolu Efes deplasmanda İspanya'nın TD Systems Baskonia takımıyla karşılaşacak.

(Vitoria Gasteiz/20.00)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabında, Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Altekma ile İnegöl Belediyespor arasındaki play-off 7-8'incilik etabının ikinci maçı yapılacak.

(İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

5- Judoda milli sporcuların da mücadele edeceği Antalya Grand Slam başlayacak, kadınlarda 48, 52 ve 57; erkeklerde 60 ve 66 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(Antalya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Otizmli çocukların aileleri, Meclisten çıkacak düzenlemeyi bekliyor

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan:

"(Down sendromu ve otizmle ilgili Meclis araştırma komisyonu raporu) Rapordaki öneriler, ailelerin de yıllardır yasalaşmasını beklediği düzenlemeler. Şimdi büyük bir heyecanla bu rapor ışığında Meclis'ten çıkacak yasayı bekliyoruz"

"Otizm ne 'Mucize Doktor' dizisi ne de 'Yağmur Adam' filmindeki karakterlerden ibaret. Onlar bu bütünün çok küçük bir parçası ve yüksek seviyede olanların bile gözetime, yönlendirilmeye ihtiyaçları oluyor. Büyük çoğunluk ise sıkıntı içerisinde. Otizmli çocuklar ve aileleri sosyal yaşamdan kopuk, izole bir hayat sürüyor"

"Otizmin seviyesine göre anne babanın yaşlılığında, bir sebeple bakamayacak durumda olduğunda veya ölümlerinden sonra kalabilecekleri, meslek, hobi ve uğraşlar edinebilecekleri kampüs benzeri yapılanmalar kurulmalı. Ailelerin 'Çocuğum benden sonra ne yapacak' endişesi ancak böyle son bulabilir"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Geleceğin teknolojileri yüksek hızlı 5G altyapı ile şekillenecek

5G teknolojisi özellikle nesnelerin interneti teknolojisinde makinelerin ihtiyaç duyacağı hızlı ve kesintisiz internet ihtiyacını karşılayacak

5G ile sürücüsüz araç teknolojisinde araçların kendi aralarında ve sensörlerden aldıkları bilgileri daha hızlı ve doğru işlemesi sonucunda kazaların azalması bekleniyor

Türkiye'de "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" ile 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G özel yönetim servis ve operasyon yazılım ürünleri yerli ve milli imkanlarla geliştiriliyor

5G teknolojisine tam geçiş yapabilmesi için fiber altyapının hazır olması önem taşıyor

(Abdulkadir Günyol - Tolga Yanık/ İstanbul)

3- GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a mart darbesi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye'de mart ayındaki operasyonlarda 164 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerden 26'sı tutuklandı, bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli işlemleri sürüyor

Tutuklananlar arasında DEAŞ'ın silah ve mühimmat işlerini organize ettiği öne sürülen 3 şüpheli de bulunuyor

(Volkan Kaşik/Malatya)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... GÜNDEM / 1 Nisan 2021 - Son Dakika


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