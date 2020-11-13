Son dakika haber... GÜNDEM / 13 Kasım 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenecek 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni ve Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

Açılış töreninde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulunacak.

(Tekirdağ/11.30/14.30/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret edecek, Sherwood Otel Kundu'da Muhtarlar Buluşmasına katılacak.

(Antalya/12.00/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'de yapımı tamamlanan 72 Tasarım Beceri Atölyesi toplu açılış törenine video konferansla katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama törenine katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu'daki şantiyelerde incelemelerde bulunacak ve şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

(Kastamonu/09.15/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.

(Hanoi)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığının 2020-2021 eğitim öğretim takvimi uyarınca, ilk ara tatili öncesi son ders zili bugün çalacak. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Yazar Erol Mütercimler hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle açılan davanın ilk duruşması İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(İstanbul/09.30)

SPOR

1- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde, 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak sıralama turu mücadelesi ve 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesi takımlar Intercity İstanbul Park'ta antrenman turlarına çıkacak.

(İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la yapacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 9. maçını Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Avusturya ile oynayacak.

(Samsun/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımıyla karşılaşacak.

(Atina/22.00) (Fotoğraflı)

5- Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası son 32 turunun rövanşında Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Beşiktaş- Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası Nilüfer Belediyespor- Beykoz Belediye Gençlikspor maçıyla açılacak.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- İstanbul'daki Formula1 yarışlarını 2 milyar kişi izleyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak. Biz de ülkemiz adına bu işin başarıyla tamamlanması için tüm desteğimizi veriyoruz"

"Organizasyon hem İstanbul hem de ülkemiz için gurur verici ve tanıtımı açısından çok önemli bir iş"

"Formula 1 pistindeki çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladık"

(Sefa Şengül/Ankara)

2- Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler e-Devlet'e taşınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurumlarının şehit yakınları ve gazilerin haklarına ilişkin yürüttüğü hizmetleri e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma sunacak

Aylık bağlanması, eğitim öğretim yardımı, kamuda istihdam süreçleri, ücretsiz ulaşım hakkı gibi pek çok hizmetle ilgili iş ve işlemlere yönelik süreçlerin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması sağlanacak

Bakanlığın verilerine göre, Eylül 2020 itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 44 bin 384'e ulaştı

188 bin 514 şehit yakını, gazi, gazi yakını, vazife malulü ve vazife malulü yakınına ücretsiz seyahat kartı verilirken 19 bin 440 şehit ve gazi çocuğu ile gazi ve vazife malullerine 62,9 milyon lira eğitim öğretim yardımı yapıldı

Kovid-19'la mücadele sürecinde şehit ailelerinin ve gazilerin kapısını sık sık çalan, ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan ve psikososyal destek hizmeti sunan Bakanlık uzmanları, bu çerçevede 83 binden fazla görüşme gerçekleştirdi

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Pamukkale Kovid-19 salgınına rağmen ilgi görmeye devam ediyor

Dünyaca ünlü Pamukkale, büyük bölümü Kovid-19 önlemleri altında geçen 10 aylık dönemde yarım milyondan fazla misafiri ağırladı

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol:

"Başta Rusya olmak üzere dış ülkelerden gelen konuklar, dünyada eşi benzeri olmayan Pamukkale'nin beyaz travertenlerinde yürüyerek kendilerini adeta bulutların üzerinde yürüyor gibi hissediyor"

(Sebahatdin Zeyrek/Denizli)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.