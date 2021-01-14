Son dakika haber! GÜNDEM / 14 Ocak 2021 - Son Dakika

Son dakika haber! GÜNDEM / 14 Ocak 2021

14.01.2021 08:59
Son dakika haber! GÜNDEM / 14 Ocak 2021, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde kafe, restoran, bar sahibi esnaf, çalışanları ve müzisyenlerle basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Yenikent-Temelli Yolu'nun açılış törenine katılacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

5- TÜİK, Aralık 2020 dönemi konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın Karaçi kentinde Türkiye'nin yeni başkonsolosluk binasının açılışını gerçekleştirecek.

(Karaçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanıklı "kaset kumpası" davasının görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "lastik park" spor sahası, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, protokol imza törenine katılacak.

(Siirt/12.30/13.30/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan son 16 turu, Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/18.45/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 10, 11 ve 14. haftalardan, Kırmızı Grup'ta 14. haftadan ertelenen 4 maç yapılacak.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

5- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz; Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin GSTV'de katılacağı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ- Kovid-19 aşısının uygulanmasına, mücadelenin kahramanlarıyla başlanıyor

Yeni tip koronavirüsle mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, güncellenen MHRS üzerinden oluşturacakları randevuyla aile hekimlikleri veya hastanelerde ya da görev aldıkları kuruluşlarda aşı yaptırabilecek

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor

Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacağı, Kovid-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin bir ay içinde hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- MEB, güncellediği Türkiye'nin Mesleki Eğitim Haritası ile iş gücü piyasasını adım adım takip edecek

Milli Eğitim Bakanlığınca güncellenen yeni haritada, iş gücü piyasasının talepleri ile çalışan sayılarının il ve ilçe bazlı izlenebilmesine olanak sağlandı

Türkiye genelinde 7 bin 45 meslek ile ilişkili 32 milyon 728 bin 944 çalışanın analiz edildiği haritada, il ve ilçelerde en fazla istihdamın bulunduğu ilk 40 meslek de sıralandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

"Haritadaki verilerden hareketle her bir meslek okulumuzu çevresindeki iş gücü piyasası ile ilişkilendirmek ve bağını artırmak için yeniden yapılandırma çalışmalarımız devam ediyor"

"Bu çalışmalar yapıldıkça hem mesleki eğitimin çevresindeki sektörlerle bağı güçlenerek kalitesi hem de mezunlarımızın istihdam kapasitesi artacak"

(Selma Kasap/Ankara)

3- SALGININ DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ - Kovid-19 salgını Latin Amerika ve Karayip ekonomilerine ağır darbe vurdu

Latin Amerika ve Karayip ülkeleri, salgının neden olduğu ekonomik şokun etkisiyle 2020'de yeni krizlerin eşiğine geldi

Salgından önce ekonomik durgunluğun hakim olduğu Latin Amerika ve Karayip ekonomilerinin, salgının etkisiyle 2020'de yüzde 8,1 daralacağı öngörülürken, salgının bölge ülkelerindeki yoksulluğu ve gelir eşitsizliğini daha da derinleştirmesi bekleniyor

IMF, Kovid-19'un etkileriyle mücadele kapsamında, Aralık 2020 itibarıyla bölgedeki 21 ülkeye toplamda 63,8 milyar dolarlık kredi sağlarken, Dünya Bankası, bölge ülkelerine 4,6 milyar dolarlık kaynak aktardı

(Dilara Zengin/Washington)

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AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! GÜNDEM / 14 Ocak 2021 - Son Dakika


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