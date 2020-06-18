Son dakika haber! GÜNDEM / 18 Haziran 2020 - Son Dakika

Son dakika haber! GÜNDEM / 18 Haziran 2020

Son dakika haberi: 6 Nisan 1920Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Son dakika haber! GÜNDEM / 18 Haziran 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Bingöl'de meydana gelen depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları ve Elazığ'da deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında basın açıklaması yapacak, şantiye sahalarında incelemede bulunacak.

(Elazığ/12.30/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin satınalma gücü paritesi geçici sonuçlarını yayımlayacak.

(Ankara/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın görülmesine devam edilecek.

(Ordu/09.40)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist belli oluyor

Kupada finale çıkan ilk takım Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Dezavantajlı gençlere "sosyal koruma" kalkanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"Koronavirüsle mücadele sürecinde, devlet koruması altındayken reşit olarak kuruşlarımızdan ayrılan ancak çeşitli nedenlerle henüz istihdam edilmeyen gençlerimizin durumunu önceleyerek bir çalışma yaptık"

"Uzmanlarımız, koronavirüsle mücadele sürecinde yaklaşık 1000 gencimize ulaştı. Gençlerimize Sosyal ve Ekonomik Desteğin yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yardım modelleri ile de destek sağladık"

"Gençlerimiz ayrıca özel sektör istihdam teşviki, şartları sağlamaları halinde işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği gibi desteklerden yararlandırıldı"

"Devlet olarak elimiz hep çocuklarımızın üzerinde olacak. Biz, onların her daim hamisiyiz"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Konut satışları Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde "koronavirüs" dinlemedi

Yılın ilk 5 ayında konut satışlarının yüzde 4,9 azaldığı İstanbul'da, nüfusu 150 binden fazla olan 36 ilçenin 26'sında konut satışları düşerken, 13'ünde arttı

Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasakları ve karantinanın da uygulandığı dönemi kapsayan yılın ilk 5 ayında konut satışları Ümraniye'de yüzde 28,66, Sultangazi'de yüzde 15,54 ve Beylikdüzü'nde yüzde 13,41 yükseldi

Konut satışlarının en fazla düştüğü ilçeler; yüzde 46,77 ile Zeytinburnu, yüzde 27,98 ile Şişli ve yüzde 25,16 ile Sarıyer oldu

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş:

"Tüketicilerin konut tercihinde, yeşil alanlara erişimle birlikte deprem güvenliği ön plana çıktı"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- "Turizmin başkenti" mavi bayrakta dünya lideri

Dünyanın en fazla mavi bayraklı plajına sahip Antalya'nın sahillerinde 2020 yılının bayrakları dalgalanmaya başladı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy:

"Antalya'nın 206 plajı ödül almaya hak kazandı, geçen yıl 202 idi. Bu rakamla hem Türkiye'deki hem dünyadaki kentler arasında en fazla mavi bayraklı ödüle sahip kentiz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! GÜNDEM / 18 Haziran 2020 - Son Dakika

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