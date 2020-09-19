Son dakika haber: GÜNDEM / 19 Eylül 2020 - Son Dakika

Son dakika haber: GÜNDEM / 19 Eylül 2020

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

Son dakika haber: GÜNDEM / 19 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Radisson Blu Otel'de düzenlenecek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenecek Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi basın bilgilendirme toplantısına katılacak, Efes Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak.

(İzmir/13.50/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gömeç ve Ayvalık olağan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Balıkesir/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze- İzmit etabının açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği- İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor- Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor- Hes Kablo Kayserispor ve Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçları yapılacak

(Ankara/13.30/Denizli/16.00/Antalya/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor, Tuzlaspor- Balıkesirspor ve Altınordu- Bursaspor maçları oynanacak.

(Balıkesir/İstanbul/14.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ne devam edilecek. Şampiyonanın ikinci gününde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarında yarışlar yapılacak.

(Muğla/08.50-17.06) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Karayolları-Kuzeyboru, PTT-Sistem9 Yeşilyurt, Çan Gençlik Kalespor- Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/12.00/14.00/Çanakkale/14.00/Aydın/15.00/Bursa/18.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftası Arkas Spor-Ziraat Bankkart, İnegöl Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Halkbank-Solhanspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/15.00/Bursa/15.00/Ankara/16.30) (Fotoğraflı)

6- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda devam edilecek.

(İzmir/09.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: "Galata Kulesi'ni en kısa sürede açacağız"

"Bizim 5737 sayılı kanunun 30. maddesine göre aldığımız 400'e yakın taşınmaz var. Bunlardan biri de Galata Kulesi. Şu anda Galata Kulesi'ni restore ediyoruz, en kısa sürede bunu açacağız"

"Yurt içinde 241 eserin restorasyonu sürerken, yurt dışında 15'e yakın projemiz devam ediyor"

(Sinan Balcıkoca/Balıkesir)

2- "Turizmin başkenti" Antalya, 170 ülkeden misafir ağırladı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Tatile gelenler sağlıklı turizm sertifikası sayesinde mutlu döndükleri için talep bir anda yükselmeye başladı"

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kavaloğlu:

"Bu sene yurt içi pazardan da yurt dışından gelenlerden de çok ciddi rezervasyon aldık"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- Türk ve Amerikan iş dünyası Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda buluşacak

Kovid-19 salgınının gölgesinde gerçekleştirilecek 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda, iki ülkenin kamu ve özel sektör temsilcileri bu yıl ilk kez sanal ortamda bir araya gelecek

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik ilişkilerin ele alınacağı etkinlikte, savunma sanayi, dijital ekonomi, inşaat, enerji ve altyapı gibi sektörlerdeki iş birliği olasılıkları değerlendirilecek

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ:

"İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere baktığımızda, pandemi koşullarına rağmen gidişatın olumlu yönde olduğunu söyleyebilirim"

ABD Ticaret Odası Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy:

"Konferansta, Kovid-19 sonrası dönemde ABD-Türkiye ekonomik toparlanmasını destekleyecek ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkıda bulunacak kilit sektörlere odaklanılacak"

(Washington/Dilara Zengin)

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Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Açılış Töreni, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: GÜNDEM / 19 Eylül 2020 - Son Dakika


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