Son dakika haber! GÜNDEM / 2 Ocak 2021 - Son Dakika

Son dakika haber! GÜNDEM / 2 Ocak 2021

02.01.2021 08:59
Son dakika haber! GÜNDEM / 2 Ocak 2021, System.String[]

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Valiliğine ziyarette bulunacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine iştirak edecek.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Valiliğine ziyarette bulunacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine iştirak edecek.

(Elazığ/11.30/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "Geçmişten Geleceğe Muhasebe" konulu sohbet verecek.

(Ankara/19.40) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 16. hafta Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü- Yeni Malatyaspor, Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor- İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla başlayacak.

(Sivas/Erzurum/13.30/Antalya/Ankara/16.00/İstanbul/Hatay/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 17. ve sezonun ilk devresinin son haftasında Ankara Keçiörengücü- Bursaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor, Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/13.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. ve ilk yarının son haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol- Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ- Türk Telekom, Beşiktaş- Pınar Karşıyaka, Galatasaray- Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen- Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/Bursa/17.30/İstanbul/13.00/15.30/20.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında ertelenen bir maç oynanacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Sosyal Koruma Kalkanı ile 9 ayda yaklaşık 45,5 milyar lira destek verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 31 Aralık sonu itibarıyla 3 milyon 582 bin 455 çalışanın hesaplarına 23 milyar 371 milyon 396 bin 994 lira kısa çalışma ödeneği yatırıldı

Nakdi ücret desteği ile ücretsiz izne ayrılmış 2 milyon 216 bin 622 çalışana 6 milyar 478 milyon 346 bin 870 lira, normalleşme desteği kapsamında da normal çalışma düzenine dönen 3 milyon 183 bin 435 çalışana 2 milyar 461 milyon 543 bin 960 lira destek verildi

Devam eden Faz 3 kapsamında şu ana kadar 1 milyon 949 bin 785 haneye aylık 1000'er lira ödeme yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"2020'de Kovid-19'un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45,5 milyar liraya yaklaştı"

(Burcu Çalık-Ankara)

2- Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Hasan Murat Gündüz, toplumsal bağışıklık için aşının önemini anlattı:

"Aşı, kişisel koruyucu bir tedbir olmasına rağmen aynı zamanda aşı yaptırmak toplumsal da bir görev. Aşılanarak hasta olmuyoruz, aynı zamanda başkalarına da bunu bulaştırma riskimiz azalıyor. Dolayısıyla bunu hem kişisel koruyucu görev hem de toplumsal bir görev olarak kabul etmemiz gerekiyor"

"Aşılanmayan kişiler salgın döneminde olduğu kadar çok büyük oranda olmasa da yine risk altında olacaklar. Bu hastalıkla karşı karşıya kalabilecekler, çok ağır bir duruma girebilecekler. O nedenle aşılanmayan kişilerin özelikle bu altını çizdiğim noktalara dikkat etmesi ve tekrar düşünmelerini öneriyorum çünkü salgın bitse de virüs kalacak, bu aşı virüsü öldürmüyor"

(İsmihan Özgüven/Adana)

3- GRAFİKLİ - Terör örgütü YPG/ PKK'ya aralıkta ağır darbe

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, aralık ayında düzenledikleri başarılı operasyonlarda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristin de aralarında bulunduğu 164 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi

Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçışların arttığı geçen yıl, 1 Ocak 2020'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 243'e yükseldi

Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde aralıkta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 112 şüpheliden eski HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu 61'i tutuklandı

(Yunus Okur/Erzurum)

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Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! GÜNDEM / 2 Ocak 2021 - Son Dakika


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