Son dakika haber... GÜNDEM / 22 Kasım 2020 - Son Dakika

Son dakika haber... GÜNDEM / 22 Kasım 2020

22.11.2020 08:59
Son dakika haber... GÜNDEM / 22 Kasım 2020, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri ile G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

6 Nisan 1920

1 - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri ile G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Çatalca ve Silivri ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(İstanbul/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Swissotel'de düzenlenecek üye katılım törenine katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (KPSS Ortaöğretim), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 81 ilde düzenlenecek.

(10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 9. haftasına Atakaş Hatayspor- Çaykur Rizespor, Göztepe- MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa, Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fraport TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/13.30/İzmir/Konya/16.00/Trabzon/Antalya/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi, Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor, Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor- Eskişehirspor maçlarıyla sürecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş-TOFAŞ maçları yapılacak.

(İstanbul/15.15/17.30) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru-Karayolları maçları oynanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Afyon Belediye Yüntaş ile Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/16.00/Aksaray/17.00/Afyonkarahisar/15.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasından 2 maç yapılacak.

7- MotoGP Dünya Şampiyonası, sezonun 14. ve son yarışı Portekiz Grand Prix'siyle sona erecek.

(Portimao/17.00)

ÖZEL HABER

1- Polisin kadına karşı şiddetle mücadelede aldığı önleyici tedbir kararı sayısı yüzde 72 arttı

Emniyet Genel Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdür Vekili Sibel Özdemir:

"Koruyucu tedbir kararlarının sayısında geçen seneye göre bu yıl yüzde 45, önleyici tedbir kararlarında ise yüzde 72 oranında artış sağlanmış durumda"

"Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önlenmesinde her gün etkinliğimizi artırarak 'daha fazla neler yapabiliriz' düşüncesiyle hareket ediyoruz"

"Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdur kadınların en etkin şekilde korunmasına yönelik kapasitemizi artırmak için yoğun mesai harcıyoruz"

"Kadın Acil Destek Uygulamasına bugüne kadar 620 bin 829 kişi kayıt oldu. Şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali bulunan 48 bin 600 kadın, KADES'i kullanarak ihbarda bulundu"

(Orhan Onur Gemici/Ankara)

2- HAVELSAN yeni tip denizaltıların "kalbini" tamamladı

HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi'ndeki 6 denizaltı için Bilgi Dağıtım Sistemi üretim ve kabul testlerini başarıyla gerçekleştirdi

Bu araçların kalbi olarak nitelendirilen sistem, harekat ortamının çok zorlu kriterlerini karşılamak üzere HAVELSAN'ın özgün ürünü olarak geliştirildi

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Afgan liderden Avustralya askerlerinin sivilleri öldürmesine "tanımsız vahşet" tepkisi

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah:

"(Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili kasten öldürmesi) Bu vahşiliği tanımlamanın imkanı yok. Bu akıl almaz. Bunlar masum insanlara karşı işlenen suçlar ve şoke oldum"

"(Afganistan'da) Kapsamlı, kapsayıcı barışçıl çözüm yoluyla kaybeden olmayacak. Taraflardan biri savaş yoluyla kazanabileceğine inanıyorsa, bu büyük bir hesap hatasıdır"

"(ABD yönetimi) Afganistan'daki birliklerinin bir kısmını geri çekmeye ve aynı zamanda bir kısmını da korumaya karar verdiler. Afgan güvenlik ve ulusal savunma kurumlarını desteklemeye devam etmeye kararlılar ki bu iyi. Bu politika devam edecek"

"Gelecek ABD yönetimi de (Afganistan'daki) barış sürecini destekleyecek, bundan hiç şüphem yok"

(Zuhal Demirci-Muhammet Tarhan/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AK Parti Genel Başkanı, Vahdettin Köşkü, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... GÜNDEM / 22 Kasım 2020 - Son Dakika


Son Dakika

Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Kısıtlama ihlali yaptı, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti: Kamerayı kapat, seni de onu da kırarım Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu
Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
08:02
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 09:14:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... GÜNDEM / 22 Kasım 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei