Son dakika haber... GÜNDEM / 22 Kasım 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1 - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri ile G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Çatalca ve Silivri ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(İstanbul/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Swissotel'de düzenlenecek üye katılım törenine katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (KPSS Ortaöğretim), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 81 ilde düzenlenecek.

(10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 9. haftasına Atakaş Hatayspor- Çaykur Rizespor, Göztepe- MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa, Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fraport TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/13.30/İzmir/Konya/16.00/Trabzon/Antalya/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi, Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor, Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor- Eskişehirspor maçlarıyla sürecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş-TOFAŞ maçları yapılacak.

(İstanbul/15.15/17.30) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru-Karayolları maçları oynanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Afyon Belediye Yüntaş ile Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/16.00/Aksaray/17.00/Afyonkarahisar/15.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasından 2 maç yapılacak.

7- MotoGP Dünya Şampiyonası, sezonun 14. ve son yarışı Portekiz Grand Prix'siyle sona erecek.

(Portimao/17.00)

ÖZEL HABER

1- Polisin kadına karşı şiddetle mücadelede aldığı önleyici tedbir kararı sayısı yüzde 72 arttı

Emniyet Genel Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdür Vekili Sibel Özdemir:

"Koruyucu tedbir kararlarının sayısında geçen seneye göre bu yıl yüzde 45, önleyici tedbir kararlarında ise yüzde 72 oranında artış sağlanmış durumda"

"Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önlenmesinde her gün etkinliğimizi artırarak 'daha fazla neler yapabiliriz' düşüncesiyle hareket ediyoruz"

"Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdur kadınların en etkin şekilde korunmasına yönelik kapasitemizi artırmak için yoğun mesai harcıyoruz"

"Kadın Acil Destek Uygulamasına bugüne kadar 620 bin 829 kişi kayıt oldu. Şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali bulunan 48 bin 600 kadın, KADES'i kullanarak ihbarda bulundu"

(Orhan Onur Gemici/Ankara)

2- HAVELSAN yeni tip denizaltıların "kalbini" tamamladı

HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi'ndeki 6 denizaltı için Bilgi Dağıtım Sistemi üretim ve kabul testlerini başarıyla gerçekleştirdi

Bu araçların kalbi olarak nitelendirilen sistem, harekat ortamının çok zorlu kriterlerini karşılamak üzere HAVELSAN'ın özgün ürünü olarak geliştirildi

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Afgan liderden Avustralya askerlerinin sivilleri öldürmesine "tanımsız vahşet" tepkisi

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah:

"(Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili kasten öldürmesi) Bu vahşiliği tanımlamanın imkanı yok. Bu akıl almaz. Bunlar masum insanlara karşı işlenen suçlar ve şoke oldum"

"(Afganistan'da) Kapsamlı, kapsayıcı barışçıl çözüm yoluyla kaybeden olmayacak. Taraflardan biri savaş yoluyla kazanabileceğine inanıyorsa, bu büyük bir hesap hatasıdır"

"(ABD yönetimi) Afganistan'daki birliklerinin bir kısmını geri çekmeye ve aynı zamanda bir kısmını da korumaya karar verdiler. Afgan güvenlik ve ulusal savunma kurumlarını desteklemeye devam etmeye kararlılar ki bu iyi. Bu politika devam edecek"

"Gelecek ABD yönetimi de (Afganistan'daki) barış sürecini destekleyecek, bundan hiç şüphem yok"

(Zuhal Demirci-Muhammet Tarhan/Ankara)

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