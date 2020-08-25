Son dakika haber | GÜNDEM / 25 Ağustos 2020 - Son Dakika

Son dakika haber | GÜNDEM / 25 Ağustos 2020

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılacak.

Son dakika haber | GÜNDEM / 25 Ağustos 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılacak.

Törenlere TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak edecek.

(Bitlis/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin 2020 yılı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinin Türkiye sonuçlarının paylaşılacağı toplantıya katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AFAD Merkezi'ni ziyaret edecek, afet bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Giresun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile ağustos ayı imalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması-2020"nin sonuçları ile ağustos ayına ilişkin "Sektörel Güven Endeksleri"ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Atina) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrail ve Filistin'de temaslar gerçekleştirecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Giresun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları takip ediliyor.

(Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Ebru Buluşması: "Emek Bağlamında Ebru Sanatında Telif Hakları Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş, 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Selanik/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Oto ekspertizde yeni dönem değişikliklerine dikkat

-TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger:

"İkinci el araç satışı yapan işletmeler, satış tarihten önce üç gün içinde ekspertiz raporu almak zorunda olacak"

"Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecek"

"Ticareti yapılan ikinci el otomobil, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak"

(Abdülselam Durdak/İstanbul)

2- Türk cerrahlardan tarihi "çok branşlı" ameliyat

İngiltere vatandaşı Margaret Alice Ping, böbreğinden kalbine sıçrayan tümör nedeniyle ani ölüm riskiyle karşı karşıya bir durumdayken, Türk profesörlerin katılımıyla 8 saatlik bir ameliyata alındı

Başarılı bir takım oyunu neticesinde iyi geçen ameliyatın ardından, hastanın; böbrek, karaciğer, akciğer ve kalbindeki tümör temizlendi

Hasta Margaret Alice Ping:

"Geldiğimde biraz şaşırdım. Türk profesörler, Türk hekimleri çok yetenekli. Türkiye'de tedaviyi öneririm"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Türkoğlu:

"Bu tür ameliyatları çok büyük merkezlerde ancak yapabilirsiniz. Yani büyük üniversite hastanelerinde, çok gelişmiş bir eğitim hastanesinde, yurt dışında da tabii büyük merkezlerde bunu yapabilirsiniz. Yani lalettayin bir merkezde bunu yapmanız mümkün değil"

(Musab Turan/İstanbul)

3- Türkiye İş Bankası 96 yaşında

İş Bankası Genel Müdür Adnan Bali:

"Pandeminin ardından üretimde yerelleşme eğilimi güçlenecek ve ticarette coğrafi yakınlığın önemi artacak. Bu iki unsur, Türkiye'nin coğrafi konumunun kıymetini daha da arttıracak"

"Artık üretimi daha çok yerinde, ticareti daha çok yakın yerlerde yapmaya dönük, kısa terminlerle ve onun yarattığı küçük stokların ihtiyaçlarla uyumlu bir şekilde eritildiği bir üretim modeli önemli hale gelecek. Türkiye, bunu ihracatını artırmak, ürün ve bölge açısından ihracatını çeşitlendirmek için bir fırsat olarak kullanabilir"

"Pandemi döneminde ezberler çok ciddi şekilde bozuldu. Bazı şeyleri kalıcı hale getirmesi bakımından tarihte çok önemli bir süreç olarak kayda geçecektir. Hatta bir süre sonra hep pandemiden önce, pandemiden sonra diye konuşacağız"

"Bu dönemde belki 5-10 yılda gerçekleşebilecek bir dönüşüm aylara sığdı. Kurumlar, firmalar normal şartlarda denemeye, sınamaya korktukları bazı işleri çok büyük ölçeklerle yapmak durumunda kaldı"

(Murat Birinci/ İstanbul)

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 08:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | GÜNDEM / 25 Ağustos 2020 - Son Dakika

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